Dopo dieci anni, è stata resa nota un’indagine della Corte dei Conti sugli extracosti relativi allo stadio di Santa Giulia, costruito originariamente per l’hockey olimpico e successivamente utilizzato anche per concerti. Questa scoperta ha portato il sindaco di Milano a riflettere su come spesso le questioni politiche vengano affrontate all’interno di procedimenti giudiziari. La vicenda ha riacceso l’attenzione sulla gestione pubblica di opere pubbliche e sulla presenza di eventuali criticità nelle procedure amministrative.

Benvenuto a bordo. Ci voleva l'indagine della Corte dei Conti sugli extracosti all'Arena di Santa Giulia costruita per l'hockey olimpico e da ieri "stadio" per i concerti, per far capire al sindaco di Milano Beppe Sala (foto) che ormai la politica si fa in Procura. "È inutile che ci nascondiamo dietro a un dito. Se la politica ha deciso che, di fronte all'incapacità del confronto, è meglio andare in Procura lo faccia" ha detto Sala, amareggiato dall'aver scoperto l'acqua calda dopo ben dieci anni. "Ieri abbiamo avuto un interessante e anche gradevole incontro in Corte dei Conti e io, a un certo punto, ho detto che tanti dei problemi nascono dalla complessità delle leggi - ha spiegato -.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La scoperta di Sala (con dieci anni di ritardo): "Troppo spesso la politica si fa in Procura"

Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT

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