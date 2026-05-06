Le indagini della Corte dei conti sull'Arena olimpica di Santa Giulia, che ha ospitato le gare di alcune competizioni, stanno portando a un coinvolgimento della procura. La situazione ha attirato l'attenzione anche di alcune figure politiche, che hanno commentato pubblicamente i procedimenti in corso. La vicenda si concentra su aspetti amministrativi e finanziari legati ai lavori e alle spese sostenute per l'impianto.

Le indagini della Corte dei conti sull' Arena olimpica di Santa Giulia - che ha ospitato le gare di hockey di Milano-Cortina e che stasera sarà inaugurata come palazzetto per concerti ed eventi sportivi - per danno erariale derivante dagli extra costi della struttura svelano gli intrecci tra politica e magistratura. Se ne accorge anche Beppe Sala. "Milano è l'unica città che si è presa in carico la costruzione delle opere delle Olimpiadi", ha commentato amaramente il sindaco di Milano, "Poi evidentemente i contratti sono fatti anni prima e, se ci sono degli extra costi, bisogna ragionarci. La lezione è: la prossima volta, solo soldi pubblici e quindi paga Pantalone.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se ne accorge pure Sala: ora la politica si fa in procura

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