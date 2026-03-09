Secondo uno studio recente, le donne in Italia si laureano più spesso degli uomini, ma questa tendenza non si applica alle materie STEM. In Puglia, la situazione non è cambiata negli ultimi dieci anni, con la percentuale di laureate in questi settori ancora molto bassa rispetto a quella delle loro colleghe. I dati evidenziano una persistente disparità tra i generi nel campo dell'istruzione superiore.

Più laureate che laureati, sì, ma non nelle materie Stem. In Puglia e nel resto d'Italia. Negli ultimi dieci anni, a livello nazionale, la quota delle donne che hanno conseguito una laurea in una materia scientifica è addirittura diminuita, per quanto in modo lieve. In Puglia, invece, c'è un aumento ma non è tutto oro ciò che luccica: l'aumento è spiegabile con il solo caso dell'ateneo di Foggia, che è cresciuto in modo vertiginoso negli ultimi anni, anche per il numero di corsi proposti. La fotografia è stata realizzata per Quotidiano dall'osservatorio universitario Talents Venture. E apre un quesito: perché le... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Le donne si laureano più spesso degli uomini, ma non nelle materie Stem: la Puglia è ferma a dieci anni fa. Lo studio

Pensioni e lavoro di cura: le donne vivono più a lungo degli uomini, ma con assegni bassi e salute fragile. Lo studio Age-it svela i rischi futuriLo studio Age-it, presentato da Agar Brugiavini, rivela che il lavoro di cura non retribuito causa carriere discontinue e pensioni basse per le donne.

Leggi anche: Intelligenza artificiale e scuola: l’appello della regione Abruzzo per potenziare lo studio delle materie STEM

Tutto quello che riguarda Le donne si laureano più spesso degli....

Temi più discussi: Donne STEM e università: orientamento, dati sul gender gap e le borse di studio 2026 per le ragazze; La consapevolezza batte gli stereotipi sulle Stem; Unibs, le donne si laureano prima e hanno retribuzioni sopra la media nazionale (ma il gender gap resta); Alla Mediterranea cresce la presenza femminile, più donne anche nelle discipline Stem.

Unibs, le donne si laureano prima e hanno retribuzioni sopra la media nazionale (ma il gender gap resta)Su un totale di 2.836 persone laureate all’Università di Brescia nel 2024 - 1.780 triennali, 661 magistrali e 395 iscritti a corsi a ciclo unico - la ... bsnews.it

Terna, sempre di più le donne laureate Stem assunte dal GruppoRoma, 11 feb. (askanews) - Sempre di più le donne che si laureano nelle cosiddette discipline Stem, scienze, tecnologia, ingegneria, matematica, discipline che aprono le porte al mondo del lavoro in ... quotidiano.net

Università degli Studi di Udine. . Per le donne nelle STEM: l'esperienza di Laura Rasotto, dottoranda in Informatica e intelligenza artificiale del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche Dall'11 febbraio, Giornata internazionale delle donn - facebook.com facebook

STEM e parità di genere: Secondo il Rapporto di genere 2026, nelle discipline STEM la partecipazione femminile è ancora inferiore rispetto a quella maschile. Secondo te cosa può favorire una maggiore presenza delle donne in questi ambiti cliclavor x.com