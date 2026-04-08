Negli ultimi anni, il conflitto si è spostato anche nel mondo digitale, dove gli algoritmi e le piattaforme online giocano un ruolo chiave nel influenzare le percezioni delle persone. Questa trasformazione riguarda non solo le strategie di comunicazione, ma anche la stabilità delle democrazie, mettendo in discussione la libertà di pensiero e di opinione. Un esperto ha spiegato come la profilazione degli utenti rappresenti un rischio sistemico in questo scenario in rapido cambiamento.

La guerra non passa più soltanto dai carri armati o dalle sanzioni economiche. Si muove, piuttosto, dentro gli algoritmi, nelle pieghe invisibili delle piattaforme digitali, nella capacità di modellare percezioni prima ancora che opinioni. È qui che si gioca la partita più delicata per le democrazie contemporanee: quella della guerra cognitiva. Un terreno scivoloso, ancora in larga parte inesplorato dal legislatore, ma già pienamente operativo nella pratica. Formiche.net ne ha parlato con Andrea Gatti, consigliere giuridico della vicepresidente del Garante privacy e docente di diritto pubblico comparato all’Università di Padova. Professore, si parla sempre più spesso di guerra cognitiva. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Guerra cognitiva e tenuta democratica. Galli spiega perché la profilazione è un rischio sistemico

"Dalla riforma dipende la tenuta democratica italiana""Il governo ha ancora circa un anno di vita: se non siamo piaciuti lo diranno nelle urne gli italiani.

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