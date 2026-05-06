Il Movimento 5 stelle chiama a raccolta i cittadini | venerdì l' incontro sulla sanità

Venerdì 8 maggio alle 18:30 si terrà un incontro pubblico al ristorante Steakhouse di viale Unità d’Italia, promosso dal Movimento 5 Stelle. All’evento parteciperanno amministratori locali e parlamentari del movimento per discutere sul tema del rilancio della sanità territoriale. L’appuntamento è rivolto ai cittadini interessati a conoscere e confrontarsi sulle questioni legate alla salute nel territorio.

Il Movimento 5 stelle chiama a raccolta i cittadini: venerdì 8 maggio è in programma un confronto pubblico con amministratori locali e parlamentari pentastellati sul rilancio della sanità territorialeL'incontro si terrà dalle ore 18:30 al ristorante Steakhouse di viale Unità d’Italia: vi.🔗 Leggi su Chietitoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Movimento Cinque Stelle, incontro sulle ragioni del "no" al referendum sulla giustiziaIl 21 febbraio, alle ore 10, ad Avellino Scalo si terrà l'incontro organizzato dal Movimento Cinque Stelle per approfondire le ragioni del “no” al... Campagna referendaria e futuro: incontro Movimento 5 StelleVenerdì 20 febbraio alle ore 17,30 nel ristorante L’A Gourmet L’Accademia si terrà un incontro pubblico organizzato dal Gruppo Territoriale del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dichiarazione Randazzo e Miceli Movimento 5 Stelle; Network Giovani: prosegue il percorso di crescita e organizzazione; Fedez, dall’inno del M5S alle polemiche con Salvini (e il Pd): la faccia politica del rapper milanese; Il Movimento 5 Stelle presenta la lista a Chieti con i big del partito. A Oristano l’assemblea regionale del Movimento 5 StelleÈ convocata a Oristano, sabato 30 maggio, alle ore 9.30, l’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle. Lo ha annunciato il coordinatore regionale del M5S Alessandro Solinas. A chiudere l’assemblea ... linkoristano.it Il MoVimento 5 Stelle presenta i candidati consiglieri ed i suoi pilastri di programma per il futuro della cittàAlle elezioni amministrative di domenica 24 e di lunedì 25 maggio per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco, fra le 12 liste che compariranno ... ravennanotizie.it Ciao a tutti, qualcuno ha notizie per il Movimento Cristiano Lavoratori Non sono ancora uscite né l’orario né la piattaforma su cui si svolgerà il colloquio. Ieri ho provato a contattarli ma non ho ricevuto risposta. Se qualcuno sa qualcosa può aggiornare qui G - facebook.com facebook