Campagna referendaria e futuro | incontro Movimento 5 Stelle

Venerdì 20 febbraio alle ore 17,30 nel ristorante L'A Gourmet L'Accademia si terrà un incontro pubblico organizzato dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Reggio Calabria. L'evento, focalizzato sulla campagna referendaria e sul futuro della nostra Carta Costituzionale, sarà introdotto dal coordinatore provinciale prof. Giuseppe Fabio Auddino (già senatore) e dalla dottoressa Giovanna Milena Roschetti, rappresentante del GT locale. Il dibattito si arricchirà degli interventi dell'europarlamentare On. Giuseppe Antoci (Commissione FISC) e dell'on. Anna Laura Orrico, parlamentare e coordinatrice regionale del M5S.

Movimento Cinque Stelle, incontro sulle ragioni del "no" al referendum sulla giustiziaIl Movimento Cinque Stelle organizza un incontro ad Avellino Scalo il 21 febbraio alle 10, per spiegare perché si oppone al referendum sulla riforma della giustizia.

