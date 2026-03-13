Salute del rene quella prevenzione silenziosa che salva la vita

A Verona si è svolta la cerimonia in occasione della Giornata mondiale del rene, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla cura di un organo fondamentale e spesso poco considerato. La giornata ha coinvolto medici e cittadini in iniziative informative e screening gratuiti. L’obiettivo è promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie renali, sottolineando l’importanza di controlli regolari per mantenere in salute i reni.

Con oltre centomila cittadini a rischio nel territorio scaligero, l’Aoui promuove screening nelle scuole e corrette abitudini alimentari per contrastare l’aumento delle patologie croniche Verona ha celebrato la Giornata mondiale del rene, un appuntamento globale dedicato alla sensibilizzazione sulla salute di organi vitali quanto silenziosi. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (Aoui) di Verona ha partecipato attivamente all'iniziativa organizzando un punto informativo al Polo Confortini di Borgo Trento, dove l’équipe della nefrologia, guidata dal professor Pietro Manuel Ferraro (nel video) e supportata dall'Associazione rene trapiantati italiani (Arti), ha incontrato i cittadini per fare chiarezza sull'importanza della diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati “Dalla prevenzione al dono: due scelte che salvano la vita”: convegno a Vasto nella Giornata nazionale del reneGiovedì 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale del rene, nella pinacoteca di Palazzo d’Avalos, a partire dalle ore 15. La patologia silenziosa che porta 600 toscani all’anno in dialisi: l’appello dei camici bianchi per la Giornata del ReneFIRENZE – Alla vigilia della Giornata mondiale del rene, in calendario il 12 marzo, la comunità medica fiorentina accende i riflettori su una vera e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Salute del rene quella prevenzione... Temi più discussi: Screening gratuiti per malattia renale cronica all’Ospedale San Raffaele; Salute dei reni: controlli gratuiti il 12 marzo in occasione della giornata mondiale; Giornata mondiale del rene 2026: l’importanza della prevenzione; Giornata mondiale del rene, malattia cronica per un italiano su dieci. Tutelare la salute del rene, ecco le iniziative dedicate ai test e alla prevenzioneLa campagna 2026 pone l’accento sulla Malattia Renale Cronica (MRC), una sfida sanitaria globale importante e in crescita, che colpisce 1 persona su 10 in tutto il mondo. Spesso silente nelle sue prim ... laprovinciapavese.gelocal.it Prevenzione e stili di vita, fattori per la salute del reneSi tratta di un organo che non dà sintomi quando è in sofferenza. È perciò fondamentale un monitoraggio costante. Tante le iniziative in tutte le Ulss del Veneto ... rainews.it Mi stanno arrivando messaggi di un'idiozia inaudita. Il diritto alla salute nell'immaginario collettivo è sicuramente qualcosa di ampio e, diciamolo, piuttosto fuorviante. Vivere in linea con le leggi della natura non vuol dire negare questo diritto. Anzi. Oggigiorno - facebook.com facebook Salute del cervello, meno del 10% della popolazione è ben informata. È il nostro organo più importante, la prevenzione passa da stili di vita sani. Leggi l'articolo: medinews.it/comunicati/sal… #prevenzione #stilidivita #salutedelcervello #teatro x.com