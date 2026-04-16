Durante una recente apparizione al podcast Triggered With Don Jr., il Dr. Oz ha affermato che Donald Trump pensa che la Diet Coke possa “uccidere il cancro”. L’ex presidente è noto per bere regolarmente bibite dietetiche, anche se non ci sono conferme ufficiali su questa convinzione. La dichiarazione ha suscitato attenzione tra i media, senza che siano forniti dettagli aggiuntivi sui motivi di questa opinione.

Donald Trump è noto per il suo consumo quotidiano di diverse lattine di bibite dietetiche, ma durante una recente apparizione al podcast Triggered With Don Jr., il dottor Mehmet Oz ha rivelato una teoria piuttosto particolare del presidente riguardo questi prodotti. Secondo quanto raccontato dall’attuale amministratore dei Centers for Medicare & Medicaid Services, Trump sarebbe convinto che le bibite dietetiche abbiano proprietà anticancro. La rivelazione è emersa durante una conversazione con Donald Trump Jr., figlio maggiore del presidente. Il dottor Oz ha spiegato che Trump ha sviluppato una teoria secondo cui se la Diet Coke uccide l’erba quando viene versata sul prato, deve necessariamente uccidere anche le cellule cancerose.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Donald Trump pensa che la Diet Coke “uccida il cancro”: la rivelazione è del Dr. Oz

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Beh, questo repost di Donald Trump, in effetti, toglie ogni dubbio a noi “radical left lunatics”: qui è evidentemente abbracciato a un medico. Speriamo sia uno bravo. x.com