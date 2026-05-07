La Ruota della Fortuna torna anche giovedì 7 maggio su Canale 5 con una nuova puntata che si rivela più faticosa del solito, in cui i concorrenti arrancano dall’inizio alla fine tra Passamano e Bancarotta. Talmente tante le difficoltà che la fine arriva al limite massimo del tempo concesso, un quasi-sforamento che obbliga Gerry Scotti a mettere il turbo e un po’ di pepe al campione. Ma la vera Regina della serata è Samira Lui, che sfoggia un abito tanto semplice quanto meraviglioso, che non passa inosservato in studio. L’abito “da Oscar” di Samira Lui. La nuova puntata de La Ruota della Fortuna inizia al solito modo, con un Gerry Scotti carichissimo e i Fortuna Five, la band ufficiale del game show di Canale 5, che intonano una canzone degli Eagle.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira pronta per gli Oscar. Gerry: “Maialon De’ Maialoni”

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