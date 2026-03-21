Nella puntata del 21 marzo 2026 di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha deciso di chiudere prima del previsto, lasciando spazio a Amici di Maria De Filippi. Durante l’episodio, si è notato anche l’abito di Samira, che rappresenta un omaggio a un evento o a un tema particolare. La decisione di Scotti ha attirato l’attenzione dei partecipanti e del pubblico presente in studio.

Nella puntata del 21 marzo 2026 de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiude in anticipo, aprendo la strada ad Amici di Maria De Filippi. Nella data dell’inizio del Serale infatti la trasmissione, inaspettatamente, ha chiuso mezz’ora in anticipo. L’arrivo alla Ruota delle Meraviglie della nuova campionessa infatti è avvenuto alle 21:17, un orario insolito per il programma che solitamente chiude alle 22. La Ruota della Fortuna, Gerry chiude prima e lascia spazio a Maria De Filippi. Come sempre La Ruota della Fortuna non ha deluso le aspettative fra battute, momenti divertenti, ma anche colpi di scena nel gioco, con una maxi vincita. Lo show si è aperto con l’arrivo di una Samira Lui vestita con un abito floreale stupendo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiude prima per Maria De Filippi e l’abito di Samira è un omaggio

Articoli correlati

Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Samira Lui osa ma Gerry Scotti l’ammonisce: “Quell’abito è pericoloso”

La Ruota della Fortuna, il mini abito floreale di Samira fa discutere: Gerry Scotti la riprendeLa puntata del 14 marzo de La Ruota della Fortuna regala sorrisi e risate come sempre, ma anche una gara combattuta fra il campione Matteo e i suoi...

Contenuti utili per approfondire Ruota della Fortuna

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Giovedì 12 marzo Video; La ruota della fortuna: Giovedì 19 marzo Video; La ruota della fortuna: Venerdì 13 marzo Video; La ruota della fortuna: Martedì 17 marzo Video.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e la chiusura ‘mistica’: La grandezza del Santo, ma sfuma il finale miracolosoGerry Scotti ha voluto ricordare uno dei Santi più importanti nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 19 marzo 2026, ma il finale non è dei migliori ... libero.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti confessa il legame fra Samira Lui e il figlio Edoardo (1 / 2)Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Quante ne conosci? A te i proverbi italiani migliori, i più famosi e i più divertenti! donna.fidelityhouse.eu

Alessandro Pompilio domina a La Ruota della Fortuna: altri 36mila euro e titolo di campione Continua senza sosta il momento d’oro di Alessandro Pompilio, giovane concorrente beneventano che sta conquistando il pubblico di La Ruota della Fortuna. Nella s facebook