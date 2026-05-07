Da sempre, le erbe rappresentano uno degli ingredienti più antichi della cucina di tutto il mondo, ma nonostante questa lunga tradizione, la cosiddetta rivoluzione vegetale non è ancora iniziata. La questione principale riguarda la filiera di produzione e distribuzione, che sembra ancora incontrare ostacoli nella diffusione di alternative plant-based. Questa situazione mantiene i consumatori spesso legati a metodi e ingredienti tradizionali, rallentando i cambiamenti nel settore alimentare.

Le erbe esistono da sempre e sono uno degli ingredienti più antichi della tradizione gastronomica mondiale. Un tempo appannaggio delle cucine contadine, oggi sono sempre più richieste dagli chef che le utilizzano per chiudere i piatti stellati dei propri menu. «Danno masticazione, accelerano la sensazione di vegetale, aumentano il valore estetico», spiega Diego Narcisi che, insieme a suo fratello Davide, è proprietario dell’orto sinergico La Clarice a Cannara (Perugia). Dall’ecosistema in provincia di Perugia attingono nomi dell’alta ristorazione che negli ultimi vent’anni si sono distinti per aver riportato all’attenzione del pubblico il vegetale.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La rivoluzione vegetale non è ancora iniziata (e il problema è la filiera)

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