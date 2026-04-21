La Milano Design Week è iniziata ufficialmente, portando in città numerosi eventi e installazioni dedicate al design. La moda si integra con queste iniziative, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e ricca di appuntamenti. Durante la settimana, molte location ospitano esposizioni artistiche, mostre e presentazioni di opere che coinvolgono anche il settore moda. La manifestazione si svolge in diverse zone della città, attirando visitatori e professionisti da tutto il mondo.

Moda e design, ormai, vanno a braccetto. La nuova edizione della Milano Design Week lo conferma. Per una settimana – e oltre – la città si colora di eventi, installazioni e opere d’arte. Le file che girano intorno ai palazzi confermano l’interesse del pubblico per il Fuorisalone, dagli appassionati ai semplici curiosi. Un ecosistema autonomo e parallelo al Salone del Mobile 2026 – che apre ufficialmente i battenti martedì 21 aprile. Dagli “oggetti nomadi” di Louis Vuitton alla filosofia di ArmaniCasa, dalla biblioteca Jil Sander alla memoria di Gucci, la guida completa per orientarsi tra gli appuntamenti moda del Fuorisalone. Le Maison alla Design Week.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La Milano Design Week è ufficialmente iniziata e la moda, ancora una volta, firma alcuni degli eventi più interessanti del Fuorisalone: tutti gli appuntamenti.

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