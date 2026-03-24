Inter News 24 Trevisani, ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha parlato così dell’Inter e criticato alcuni giocatori nerazzurri: le sue parole. Il momento di flessione della capolista continua a far discutere e le analisi si spostano dai moduli tattici alla tenuta mentale dei singoli protagonisti. Durante la trasmissione Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani ha espresso un giudizio durissimo sulla rosa a disposizione di Cristian Chivu, scagionando l’allenatore e puntando il dito contro la presunzione di alcuni leader. Nonostante il primato in classifica con 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli, il giornalista vede ombre inquietanti nel rendimento dei singoli, parlando apertamente di una « situazione drammatica » tra i pali e di una preoccupante fragilità difensiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Trevisani avanza la critica: «Il problema non è Chivu, ma i calciatori. Barella crede di essere De Bruyne. Io farei la rivoluzione ma non toccherei…»

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