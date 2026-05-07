Code infinite verso il mare Legacoop avverte | Il nodo di Bologna soffoca la Riviera

Legacoop Romagna lancia un allarme sulle criticità del Passante di Bologna, definito un "nodo scorsoio" che frena l’economia e il turismo della Riviera. L'associazione chiede al Ministro Salvini l'apertura di un tavolo di confronto nazionale per superare l'immobilismo infrastrutturale e sollecita.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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