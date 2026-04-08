Traffico paralizzato in centro a Bologna | Cittadini in ostaggio dei cantieri del tram

Traffico bloccato nel centro di Bologna questa mattina, con lunghe code e auto ferme in diverse vie principali. I cittadini hanno trascorso ore in coda, mentre i cantieri per la realizzazione del tram sono ancora attivi e contribuiscono alla congestione. La situazione ha causato disagi ai pendolari e ha rallentato i mezzi di trasporto pubblico. La circolazione rimane difficile e molte strade sono invase da veicoli fermi.

Bologna, 8 aprile 2026 – Un’ennesima mattinata di follia, imbottigliati nel traffico: è la situazione fotografata questa mattina (come molte altre) in via Sant’Isaia e piazza Malpighi che ‘soffrono’ del restringimento di carreggiata davanti a via San Felice dove è in corso un cambio di assetto nel cantiere della linea rossa del tram all’incrocio con via Ugo Bassi. La denuncia: “Cittadini in ostaggio”. “Traffico paralizzato, passeggeri in ostaggio dei bus e automobilisti bloccati negli ingorghi creati dalle scelte dell'amministrazione in materia di mobilità cittadina”, tuona Elena Foresti, consigliera di Fratelli d’Italia. E le foto parlano chiaro: una lunga fila di autobus e auto incolonnate in via Sant’Isaia in attesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Traffico paralizzato in centro a Bologna: “Cittadini in ostaggio dei cantieri del tram” Leggi anche: Cantieri del tram infiniti, via Emilia a Bologna bloccata per un autobus in panne. Ancora una mattinata di traffico paralizzato Traffico oggi a Bologna, zona stazione paralizzata. Cantieri del tram: i punti criticiBologna, 15 gennaio 2026 - Anche oggi caos e lunghe code in auto e bus in centro, in particolare in zona stazione. Temi più discussi: Como, caos traffico in via Grandi: schianto tra più auto vicino alla Ticosa; Salinella: traffico paralizzato, cantieri ovunque e viabilità stravolta a Taranto; Incidente in autostrada a Milano: morto un motociclista. Chiuso un tratto dell'A4: traffico paralizzato; Bus frena all'improvviso: due ferite e traffico in tilt. Senago, scontro tra tre auto in centro: traffico paralizzatoUn incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture si è verificato intorno alle 16:20 di oggi, sabato 28 marzo, nel pieno centro di Senago. È successo ... ilnotiziario.net Bollate, incidente in centro, ragazzo ferito e ambulanza bloccata nel trafficoScontro tra auto e moto a Bollate in centro, ragazzo ferito e traffico impazzito che blocca anche l'arrivo dell'ambulanza. Un inizio di giornata ... ilnotiziario.net Frana Petacciato, notte di traffico paralizzato: fari accesi e colonne infinite sulla dorsale adriatica | VIDEO - facebook.com facebook Emergenza maltempo #Molise: il fiume copre il ponte, traffico paralizzato x.com