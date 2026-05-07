La richiesta ‘intima’ al papa Emanuele Filiberto clamoroso

Emanuele Filiberto di Savoia è al centro di una nuova vicenda che interessa il mondo del gossip e il settore legale. La questione riguarda una richiesta considerata “intima” indirizzata al papa. La vicenda coinvolge anche il Vaticano e la Sacra Rota, il tribunale ecclesiastico della Santa Sede, senza che siano stati forniti dettagli aggiuntivi su contenuti o sviluppi.

C’è una nuova vicenda privata che riporta sotto i riflettori Emanuele Filiberto di Savoia. Stavolta il gossip lascia spazio a una questione ben più delicata, che coinvolgerebbe direttamente anche il Vaticano e la Sacra Rota, il principale tribunale ecclesiastico della Santa Sede. Negli ultimi mesi il Principe aveva già attirato l’attenzione per le rivelazioni sulla sua vita personale e sentimentale. Prima la conferma della fine della lunga relazione con Clotilde Courau, poi l’uscita pubblica accanto alla nuova compagna Adriana Abascal, con cui è stato recentemente fotografato anche durante un viaggio in Giappone. Dietro questa nuova fase della sua vita ci sarebbe però una decisione ancora più importante.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La richiesta ‘intima’ al papa”. Emanuele Filiberto, clamoroso Notizie correlate Emanuele Filiberto vuole annullare il suo matrimonio: la richiesta alla Sacra RotaEmanuele Filiberto vorrebbe chiedere l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota, nonostante sia stato sposato 20 anni con Clotilde Courau Secondo... Centro Studi Federico II, conferito l’Augustale al Principe Emanuele FilibertoIl Centro Studi Federico II è stato tra i protagonisti della cena di gala organizzata dall’Ordine di Casa Savoia in occasione della visita a Palermo... Aggiornamenti e dibattiti Divorzio Emanuele Filiberto-Clotilde Courau: spunta la richiesta del Principe al VaticanoEmanuele Filiberto pronto a chiudere definitivamente con Clotilde Courau: l'indiscrezione sulla richiesta del Principe fatta al Vaticano. donnaglamour.it Emanuele Filiberto choc: Voglio annullare matrimonio con Clotilde Courau | Pronta richiesta alla Sacra RotaEmanuele Filiberto punta all’annullamento del matrimonio con Clotilde: dietro la decisione ci sarebbe il desiderio di sposare Adriana Abascal. ilsussidiario.net