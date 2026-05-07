La Regione sostiene le pluriclassi in Alta Valdarda e Alta Valtrebbia

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di finanziare le pluriclassi presenti nelle aree di Alta Valdarda e Alta Valtrebbia. La misura mira a garantire il diritto all’istruzione nelle zone considerate più fragili e meno accessibili. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di distribuzione dei fondi o sui criteri adottati. La scelta riguarda specificamente territori caratterizzati da difficoltà di accesso alle scuole.

L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi per tutelare il diritto allo studio nei territori più fragili e distanti. La Giunta regionale ha approvato nell’ultima seduta una delibera che finanza con 385mila euro nuovi progetti educativi destinati a 44 pluriclassi attive nell’anno scolastico 202526.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate L’Emilia-Romagna sostiene le pluriclassi in Appennino: al via 44 progetti finanziati dalla Regione con 385mila euroCon 21 candidature presentate da Comuni e da un’Unione montana si è chiusa la prima finestra del terzo bando regionale per le pluriclassi. Il Pd Forlivese sostiene la fusione dei Comuni dell’Alta Valle Montone: "Avanti con determinazione e senza ambiguità"Negli ultimi mesi i Comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto hanno avviato un percorso di approfondimento sulla possibile...