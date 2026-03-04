Il Pd Forlivese sostiene la fusione dei Comuni dell’Alta Valle Montone | Avanti con determinazione e senza ambiguità

Il Partito Democratico di Forlì sostiene con fermezza la fusione dei Comuni dell’Alta Valle Montone. Negli ultimi mesi, i municipi di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto hanno iniziato a valutare l’ipotesi di unirsi, nell’ambito del progetto “Italiae” promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali. La discussione riguarda l’eventuale unificazione amministrativa tra i tre enti.

Negli ultimi mesi i Comuni di Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto hanno avviato un percorso di approfondimento sulla possibile fusione dei tre enti, nell’ambito del progetto “Italiae”, promosso dal Dipartimento per gli Affari Regionali. “Come Pd forlivese siamo a sostegno di questa fusione – spiega il segretario territoriale Enrico Monti -, nella Direzione territoriale di martedì abbiamo infatti votato all’unanimità un documento nel quale la nostra posizione è chiara: la fusione è una strada giusta e va perseguita con convinzione, se l’obiettivo è rafforzare i servizi, rendere più solide le istituzioni locali e dare prospettive di sviluppo a queste comunità”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

