L’ex mattatoio di Montone, che per anni versava in condizioni di abbandono, è stato ristrutturato e riqualificato. Ora si presenta come un luogo pubblico dedicato agli eventi culturali e alle attività sociali, offrendo uno spazio di aggregazione per la comunità locale e visitatori. La trasformazione ha coinvolto lavori di restauro e riqualificazione, rendendo l’edificio funzionale e accessibile.

L’ex mattatoio fatiscente diventa un raffinato spazio pubblico destinato alla cultura e alla socializzazione. Accade a Montone dove nei giorni scorsi è stato inaugurato il nuovo centro polivalente “Le Fonti“, struttura pensata per essere accessibile, attrezzata e multifunzionale, con ambienti versatili, integrati con gli spazi esterni. L’edificio è stato recuperato e restaurato grazie a fondi per le aree interne (dedicati agli investimenti per la creazione e il miglioramento dei servizi di base alla popolazione rurale). Insieme al Puc 3, che ha riguardato la riqualificazione di Porta del Verziere che si apre sulle antiche mura esterne del borgo, le risorse investite nel comune arietano si aggirano sui 500mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montone, rinato l’ex mattatoio. Ora è uno spazio pubblico per la cultura e la socialità

Uno spazio dove le idee trovano casa: la nuova vita dell'ex asilo Santarelli tra digitale e socialitàIl Laboratorio Aperto rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana: un luogo che conserva la propria memoria, ma che oggi si apre a nuovi...

"Uno spazio pubblico, vitale e collettivo""La rigenerazione della manifattura sud è una scelta politica per restituire alla città uno spazio pubblico, vitale e coerente con l’interesse...