La Psichiatria di Forlì torna in Etiopia | un ponte di cura e umanità tra Wolisso e il Corno d’Africa

A fine aprile, due professioniste della Ausl Romagna sono tornate da un viaggio in Etiopia, dove hanno collaborato con strutture psichiatriche nel distretto di Wolisso, nel Corno d’Africa. La visita rappresenta un ulteriore passo nel rapporto tra la psichiatria di Forlì e le strutture etiopi, consolidando un ponte di cura e assistenza tra le due realtà. La collaborazione si inserisce in un progetto di cooperazione sanitaria ormai avviato da tempo.

Mentre la primavera romagnola muoveva i primi passi, a fine aprile, due professioniste dell’Ausl Romagna facevano rientro da un viaggio che è ormai molto più di una missione umanitaria. Le dottoresse Simona Di Marco e Monica Pacetti, psichiatriche in forza rispettivamente ai Centri di Salute.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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