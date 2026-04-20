Manuel mette Toño alle strette e ottiene una confessione sconvolgente: la sua vita era tutta una recita. Il ragazzo ammette che non è mai stato sposato con Norberta, lasciando Simona distrutta. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Toño confessa a Manuel che la sua intera vita è una menzogna, Leocadia manipola Don Alonso per separare definitivamente Curro e Martina.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 21 aprile: Manuel smaschera Toño e scopre il suo inganno shock

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