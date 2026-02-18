La Promessa Anticipazioni Spagnole | Manuel Umilia E Caccia Di Casa Leocadia!
Manuel viene cacciato di casa dopo un confronto acceso, a causa delle bugie che ha confessato. La scena si svolge nella tenuta di Leocadia, dove la tensione tra i personaggi cresce e si fa più palpabile. Nel frattempo, Lorenzo si rifiuta di assumersi le responsabilità, mentre Margarita si mette a investigare sui segreti nascosti. Curro, invece, si oppone apertamente alle decisioni degli adulti, e María nasconde una gravidanza dietro un volto impassibile. Rivero, infine, tradisce Leocadia, cambiando radicalmente il ritmo della storia.
Scopri cosa accade nelle nuove puntate de La Promessa: Lorenzo nega tutto, Margarita indaga, Curro si ribella, María cela una gravidanza e Rivero tradisce Leocadia. Intrighi e rivelazioni sconvolgono la tenuta. A La Promessa l’aria si fa incandescente, i silenzi diventano macigni e ogni certezza sembra sgretolarsi sotto il peso di sospetti e rivelazioni. Nella tenuta nulla è più come prima, perché verità taciute e alleanze inaspettate stanno ridisegnando gli equilibri con una rapidità sorprendente, lasciando dietro di sé tensioni pronte a esplodere da un momento all’altro. Lorenzo sotto accusa, Margarita non arretra. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Leggi anche: La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Lorenzo Umilia Curro!
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro Spara A Manuel!Nelle ultime puntate di
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel Umilia E Caccia Di Casa Leocadia!
Argomenti discussi: La promessa anticipazioni spagnole: Curro e Angela tornano alla tenuta in cerca di riscatto e vendetta!; La Promessa anticipazioni spagnole: Don Alonso viene sparato, chi è il colpevole; La Promessa, anticipazioni: nozze in arrivo? Il colpo di scena; La Promessa anticipazioni spagnole, Adriano e la lettera di addio di Catalina: 'Perdono'.
La Promessa anticipazioni spagnole, Adriano e la lettera di addio di Catalina: 'Perdono'Catalina lascia La Promessa contro la sua volontà, ma la lettera che Adriano trova dice che è stata una sua scelta ... it.blastingnews.com
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro e Angela tornano alla tenuta in cerca di riscatto e vendetta!Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che Curro e Angela, dopo giorni passati lontani dalla tenuta, decideranno di farvi ritorno per ottenere il loro riscatto ma anche la loro vendetta. msn.com
Presto, a , il povero Curro farà una straziante scoperta sulla morte della sorella! Ecco cosa succederà: -->> https://www.tvsoap.it/2026/02/curro-la-promessa-fa-una-dolorosa-scoperta-anticipazioni/ facebook
La promessa, anticipazioni dal 22 al 28 febbraio #lapromessa #anticipazioni #febbraio2026 #spoiler x.com