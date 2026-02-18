Manuel viene cacciato di casa dopo un confronto acceso, a causa delle bugie che ha confessato. La scena si svolge nella tenuta di Leocadia, dove la tensione tra i personaggi cresce e si fa più palpabile. Nel frattempo, Lorenzo si rifiuta di assumersi le responsabilità, mentre Margarita si mette a investigare sui segreti nascosti. Curro, invece, si oppone apertamente alle decisioni degli adulti, e María nasconde una gravidanza dietro un volto impassibile. Rivero, infine, tradisce Leocadia, cambiando radicalmente il ritmo della storia.

Scopri cosa accade nelle nuove puntate de La Promessa: Lorenzo nega tutto, Margarita indaga, Curro si ribella, María cela una gravidanza e Rivero tradisce Leocadia. Intrighi e rivelazioni sconvolgono la tenuta. A La Promessa l’aria si fa incandescente, i silenzi diventano macigni e ogni certezza sembra sgretolarsi sotto il peso di sospetti e rivelazioni. Nella tenuta nulla è più come prima, perché verità taciute e alleanze inaspettate stanno ridisegnando gli equilibri con una rapidità sorprendente, lasciando dietro di sé tensioni pronte a esplodere da un momento all’altro. Lorenzo sotto accusa, Margarita non arretra. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel Umilia E Caccia Di Casa Leocadia!

Leggi anche: La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Lorenzo Umilia Curro!

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro Spara A Manuel!Nelle ultime puntate di

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Manuel Umilia E Caccia Di Casa Leocadia!

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.