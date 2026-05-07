La proiezione de Le confessioni di una donna e la mostra che racconta Palermo | il weekend di Palazzo Bonocore

Un weekend ricco di appuntamenti a palazzo Bonocore, tra mostre e concerti dal vivo che accompagneranno una proiezione.Sabato 9 maggio alle 17.30 si inaugura “Raccontare Palermo. Un viaggio tra immagini e parole”, mostra dedicata ai taccuini di viaggio del gruppo Palermo Sketchcrawl, realtà.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Mostre, musica dal vivo e cinema a Palazzo Bonocore il 9 e 10 maggio con Bonocore Open Art e la rassegna Crossing. #PalazzoBonocore #BonocoreOpenArt #RaccontarePalermo #PalermoSketchcrawl #AnnaCottone #mostraPalermo #SettimanadelleCultu - facebook.com facebook