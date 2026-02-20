Si presenta L' album blu e si proietta L' uomo con la macchina da presa | il weekend di Palazzo Bonocore

Nel quarto anniversario dell’inizio della guerra, a Palermo sono in corso Le Giornate della cultura ucraina. A Palazzo Bonocore sabato 28 febbraio, alle 17, Yaryna Grusha parlerà del suo libro “L’album blu” con la giornalista Eleonora Lombardo. Il volume nasce dalle riflessioni maturate negli ultimi anni come tentativo di rispondere alla domanda spesso posta dagli stranieri: perché l’Ucraina ancora una volta difende la propria indipendenza? L’album blu e` una struggente testimonianza autobiografica e, al tempo stesso, una coraggiosa trasfigurazione narrativa della vicenda di un popolo; racconta la formazione e la crescita della nuova generazione ucraina, erede di pagine storiche complesse e talvolta sbiadite, come vecchie fotografie.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Il grande viaggio europeo del gelato artigianale si chiude a Palermo: l'evento a Palazzo Bonocore

Leggi anche: "Crossings": a Palazzo Bonocore un ciclo di appuntamenti in cui musica, narrazione e cinema si intrecciano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.