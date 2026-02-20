Si presenta L' album blu e si proietta L' uomo con la macchina da presa | il weekend di Palazzo Bonocore
Nel quarto anniversario dell’inizio della guerra, a Palermo sono in corso Le Giornate della cultura ucraina. A Palazzo Bonocore sabato 28 febbraio, alle 17, Yaryna Grusha parlerà del suo libro “L’album blu” con la giornalista Eleonora Lombardo. Il volume nasce dalle riflessioni maturate negli ultimi anni come tentativo di rispondere alla domanda spesso posta dagli stranieri: perché l’Ucraina ancora una volta difende la propria indipendenza? L’album blu e` una struggente testimonianza autobiografica e, al tempo stesso, una coraggiosa trasfigurazione narrativa della vicenda di un popolo; racconta la formazione e la crescita della nuova generazione ucraina, erede di pagine storiche complesse e talvolta sbiadite, come vecchie fotografie.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Il grande viaggio europeo del gelato artigianale si chiude a Palermo: l'evento a Palazzo Bonocore
Leggi anche: "Crossings": a Palazzo Bonocore un ciclo di appuntamenti in cui musica, narrazione e cinema si intreccianoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Patty Pravo torna a Sanremo con Opera e annuncia l’album in uscita il 6 marzo; Libertà negli occhi, Niccolò Fabi torna live e presenta l'ultimo album al Teatro Romano; CINEMATIC, DAL 14 FEBBRAIO SULLE PIATTAFORME IL NUOVO ALBUM DEGLI ATELIER; Marco Castello presenta l'album Quaglia sovversiva: in concerto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria.
"PALERMO CAPUT MUNDI" • Palazzo Bonocore: un gioiello tra arte e storia! Palazzo Bonocore si trova nel cuore di Palermo: l'edificio si affaccia, infatti, sulla splendida Piazza Pretoria al numero civico 2. Le origini del palazzo risalgono agli inizi del XVI secolo - facebook.com facebook