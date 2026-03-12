Sicily in Decay | Gattopardi Leoni e altri Siciliani | la mostra fotografica a Palazzo Bonocore

A Palermo, presso Palazzo Bonocore, si tiene la mostra fotografica intitolata “Sicily in Decay | Gattopardi, Leoni e altri Siciliani” realizzata dall’artista Carlo Arancio. La rassegna fa parte del progetto Bonocore Open Art, che promuove espressioni artistiche legate alla fotografia e all’arte contemporanea. La mostra presenta una serie di immagini che esplorano aspetti della Sicilia attraverso lo sguardo dell’autore.

Palazzo Bonocore a Palermo ospita la mostra fotografica "Sicily in Decay Gattopardi, Leoni e altri Siciliani" di Carlo Arancio, ottavo progetto selezionato nell'ambito della call Bonocore Open Art, il programma dedicato ai linguaggi della fotografia e dell'arte contemporanea. L'inaugurazione venerdì 13 marzo alle 18. La mostra nasce come capitolo del progetto fotografico decennale Sicily in Decay, un ampio archivio visivo dedicato al patrimonio architettonico siciliano in trasformazione o in stato di abbandono.

