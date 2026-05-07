La procura di Pavia chiude le indagini su Sempio | Uccise Chiara con crudeltà

La procura di Pavia ha concluso le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Secondo gli accertamenti, Andrea Sempio è ritenuto responsabile del delitto, avvenuto nella mattina del 13 agosto di quell’anno. Le indagini hanno evidenziato che l’evento è stato commesso con modalità considerate particolarmente crudeli. La posizione dell’indagato è ora al centro di un procedimento giudiziario.

AGI - Andrea Sempio uccise con " crudeltà " Chiara Poggi la mattina del 13 agosto del 2007 a Garlasco. È scritto nell' avviso di chiusura delle indagini notificato ad Andrea Sempio e firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Il 415 bis - così si chiama il documento che fa calare il sipario delle indagini lunghe e complesse durate oltre un anno - è identico all'invito a comparire notificato nei giorni scorsi all'indagato e che i magistrati gli hanno letto ieri durante l'interrogatorio in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere. I pm ricostruiscono così le presunte...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La procura di Pavia chiude le indagini su Sempio: "Uccise Chiara con crudeltà" Delitto di Garlasco, le analisi sui gioielli di Chiara Poggi - 1mattina News 15/12/2025 Notizie correlate La Procura di Pavia chiude le indagini su Garlasco: "Chiara Poggi uccisa da Sempio"La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio , ritenendo sia il responsabile dell’omicidio di... La procura di Pavia chiude le indagini sul delitto di Garlasco: “Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio”L'atto notificato agli avvocati dell'indagato precede la richiesta di rinvio a giudizio e sarà consegnato anche alla procura generale di Milano per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caso Garlasco, per la procura di Pavia Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi; Garlasco, Procura Pavia, Chiara uccisa in modo efferato. Sempio: Non frequentavo Chiara; Sempio ha ucciso da solo, la nuova accusa sul caso Garlasco: cosa cambia per Stasi; Chiara Poggi uccisa da Sempio per un rifiuto sessuale. Procura Pavia: Sempio uccise ChiaraGli atti saranno inviati alla Procura generale di Milano per sollecitare la revisione del processo ad Alberto Stasi ... rainews.it Garlasco, la procura manda l’avviso di fine indagine: Chiara Poggi uccisa da Andrea SempioBOLOGNA – Chiuse le indagini sul caso di Garlasco: la Procura di Pavia ha notificato oggi pomeriggio l’avviso di fine indagine agli avvocati difensori Andrea Sempio: secondo l’accusa, fu il 38enne a u ... dire.it Garlasco, indagini chiuse: «Sempio uccise Chiara». E i pm sollecitano la revisione per Alberto Stasi - facebook.com facebook Il caso #Garlasco: “Andrea #Sempio uccise Chiara #Poggi dopo un rifiuto sessuale”, è l’accusa della procura di #Pavia. “Movente assurdo, non la frequentavo”, la risposta della difesa. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com