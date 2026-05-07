La procura di Pavia chiude le indagini su Sempio | Uccise Chiara con crudeltà

Da agi.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Pavia ha concluso le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. Secondo gli accertamenti, Andrea Sempio è ritenuto responsabile del delitto, avvenuto nella mattina del 13 agosto di quell’anno. Le indagini hanno evidenziato che l’evento è stato commesso con modalità considerate particolarmente crudeli. La posizione dell’indagato è ora al centro di un procedimento giudiziario.

AGI -  Andrea Sempio  uccise con " crudeltà "  Chiara Poggi  la mattina del  13 agosto del 2007  a  Garlasco. È scritto nell' avviso di chiusura delle indagini  notificato ad  Andrea Sempio  e firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Il  415 bis  - così si chiama il documento che fa calare il sipario delle  indagini lunghe e complesse  durate oltre un anno - è identico all'invito a comparire notificato nei giorni scorsi all'indagato e che i magistrati gli hanno letto ieri durante l'interrogatorio in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere. I pm ricostruiscono così le presunte...🔗 Leggi su Agi.it

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Delitto di Garlasco, le analisi sui gioielli di Chiara Poggi - 1mattina News 15/12/2025

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