La prima volta di Bellucci a Roma Successo con Burruchaga e secondo turno conquistato

Mattia Bellucci ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera agli Internazionali d’Italia, disputando la partita a Roma. La sua vittoria è arrivata con il supporto di Burruchaga, e ha permesso al giovane tennista di qualificarsi per il secondo turno del torneo. La gara si è svolta sulla terra battuta della capitale, segnando un momento importante nel percorso sportivo di Bellucci.

Mattia Bellucci si toglie la soddisfazione di conquistare la sua prima vittoria in carriera agli Internazionali d’Italia. Il tennista lombardo ha sconfitto l’argentino Roman Andres Burruchaga, numero 56 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco. Nel prossimo turno per Bellucci ci sarà ancora un argentino da affrontare ed il livello di difficoltà si alza ulteriormente visto che dovrà vedersela con Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 24 del torneo. Un buon Bellucci con la prima di servizio, visto che ha chiuso con sei ace ed il 76% di punti vinti con questo colpo. Il lombardo ha messo a segno addirittura trentuno vincenti contro i soli sette dell’argentino.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La prima volta di Bellucci a Roma. Successo con Burruchaga e secondo turno conquistato Notizie correlate LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turnoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prestazione monster di Mattia Bellucci che sfiderà Etcheverry per un... LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato e ad un passo dal 2° turno!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Come gioca! Pauroso! La migliore partita della vita su terra! Palla game, vincerlo vorrebbe dire... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Monica Bellucci magnetica: quattro generazioni di donne e puro talento in un unico film; GABICCE GRADARA. Bellucci si gode la salvezza della sua squadra; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP; GABICCE GRADARA. Bellucci: Una salvezza che vale come un campionato. La prima volta di Bellucci a Roma. Successo con Burruchaga e secondo turno conquistatoMattia Bellucci si toglie la soddisfazione di conquistare la sua prima vittoria in carriera agli Internazionali d'Italia. Il tennista lombardo ha ... oasport.it Carica Bellucci: Roma speciale, voglio avvicinarmi ai più forti«Se penso a due anni fa o alla mia prima volta a Roma mi sento più esperto e più bravo, non solo in termini tennistici ma anche per quanto riguarda la gestione delle situazioni e del team. Queste cose ... msn.com Bellucci trova la prima vittoria a Roma Mattia Bellucci accede al secondo turno degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera grazie alla vittoria 6-4 6-4 su Burruchaga. Il suo prossimo avversario sarà un altro argentino: Tomás Etcheverry. x.com Paoloni e Bellucci in piena lotta..... - facebook.com facebook