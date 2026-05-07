LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4 4-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | lombardo scatenato e ad un passo dal 2° turno!

Nel torneo di Roma, il match tra i due tennisti si sta svolgendo su un'ampia superficie di terra battuta, con il primo set concluso 6-4 in favore del giocatore lombardo. Nel secondo set, si trovano in uno scambio intenso, con il punteggio attuale di 4-3 in favore di uno dei contendenti. Il giocatore lombardo si sta dimostrando molto aggressivo, mentre l'avversario ha avuto diverse occasioni di break, senza però riuscire a sfruttarle.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Come gioca! Pauroso! La migliore partita della vita su terra! Palla game, vincerlo vorrebbe dire praticamente uccidere sportivamente il rivale, che ha avuto 4 chance di break negli ultimi due giochi ma mai è riuscito a convertirle. 40-40 La spinge, non risponde Burruchaga. Si dispera, non ci crede, e lo capiamo. Pre match era dato stra favorito dai bookmakers. Seconda, ultimo treno per l’argentino 30-40 Kick e dritto di là. Torna a giocare da manuale Tia, se si salvasse ancora da 15-40 sarebbe probabilmente la mazzata finale. 15-40 Risposta nei piedi di Burruchaga, non tira su la volèe Bellucci. 15-30 Non passa il lungoriga di dritto del lombardo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato e ad un passo dal 2° turno! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Bellucci-Burruchaga 5-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: clamoroso primo set giocato dal lombardo! Leggi anche: LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 1-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: gran primo set chiuso del lombardo Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Bellucci-Burruchaga, ATP Roma 2026 in DIRETTA: match complesso contro lo specialista argentino; IBI 26, il tabellone degli italiani; Bellucci-Burruchaga oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming. LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 5-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato e ad un passo dal 2° turno!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prova ad allungare la partita Burruchaga. 5-3 Altro dritto magico! Ci siamo, meno uno. A-40 Come gioca! oasport.it Bellucci-Burruchaga oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingL'occasione è importante per l'uno e per l'altro. Da una parte Mattia Bellucci, che cerca di rimettersi in luce dopo una stagione abbastanza a corrente ... oasport.it Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook Sorteo del M1000 de Roma: Etcheverry y Cerundolo Bye JM Cerundolo v Q -R2: Fokina Navone v Shapovalov -R2: FA Aliassime Burruchaga v Bellucci -R2: Etcheverry Tirante v Cadenasso -R2: Norrie Ugo Carabelli v Shevchenko -R2: Khachanov Báez v Bro x.com