LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | lombardo scatenato a al 2° turno

Nel torneo ATP di Roma, Mattia Bellucci ha concluso il suo match contro Burruchaga con due set vincenti, 6-4, 6-4. La partita si è conclusa recentemente e ora Bellucci attende di affrontare Etcheverry nel prossimo turno. La diretta ha seguito passo passo le fasi più importanti del match, offrendo aggiornamenti continui sulla prestazione del tennista lombardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prestazione monster di Mattia Bellucci che sfiderà Etcheverry per un posto al 3° turno a Roma. Un saluto sportivo! 16:15 Prestazione super, la migliore della carriera su terra battuta per Bellucci, che vince e si regala il 2° turno e altri 30 punti ATP! 16:14 Sei ace di Bellucci, la bellezza di 31 vincenti mal contati dall’ATP e un rivale oggettivamente sotto le aspettative, ma non è un problema del mancino di Busto, che giunge al 2° turno per la prima volta in carriera e sfiderà Tomas Martin Etcheverry! 16:12 BELLUCCI b. Burruchaga 6-4, 6-4! La vittoria più bella della carriera del lombardo che è al secondo turno a Roma! 40-15 Via la risposta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato a al 2° turno Notizie correlate LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 4-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato e ad un passo dal 2° turno!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Come gioca! Pauroso! La migliore partita della vita su terra! Palla game, vincerlo vorrebbe dire... Leggi anche: LIVE Bellucci-Burruchaga 5-2, ATP Roma 2026 in DIRETTA: clamoroso primo set giocato dal lombardo! Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Bellucci-Burruchaga, ATP Roma 2026 in DIRETTA: match complesso contro lo specialista argentino; IBI 26, il tabellone degli italiani; Bellucci-Burruchaga oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming. LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4, 5-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: lombardo scatenato e ad un passo dal 2° turno!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prova ad allungare la partita Burruchaga. 5-3 Altro dritto magico! Ci siamo, meno uno. A-40 Come gioca! oasport.it Bellucci-Burruchaga oggi, ATP Roma 2026: orario, tv, programma, streamingL'occasione è importante per l'uno e per l'altro. Da una parte Mattia Bellucci, che cerca di rimettersi in luce dopo una stagione abbastanza a corrente ... oasport.it Bellucci trova la prima vittoria a Roma Mattia Bellucci accede al secondo turno degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera grazie alla vittoria 6-4 6-4 su Burruchaga. Il suo prossimo avversario sarà un altro argentino: Tomás Etcheverry. x.com Azzurri in campo oggi a Roma Berrettini-Popyrin 11.00 Cinà-Blockx 12.10* Paolini-Jeanjean 13.00* Bellucci-Burruchaga 13.05* Maestrelli-Bautista Agut 13.20* Cadenasso-Tirante 14.30* Pellegrino-Nardi 18.10* Sonego-Bus - facebook.com facebook