LIVE Bellucci-Burruchaga 6-4 6-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | lombardo scatenato a al 2° turno

Da oasport.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo ATP di Roma, Mattia Bellucci ha concluso il suo match contro Burruchaga con due set vincenti, 6-4, 6-4. La partita si è conclusa recentemente e ora Bellucci attende di affrontare Etcheverry nel prossimo turno. La diretta ha seguito passo passo le fasi più importanti del match, offrendo aggiornamenti continui sulla prestazione del tennista lombardo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della prestazione monster di Mattia Bellucci che sfiderà Etcheverry per un posto al 3° turno a Roma. Un saluto sportivo! 16:15 Prestazione super, la migliore della carriera su terra battuta per Bellucci, che vince e si regala il 2° turno e altri 30 punti ATP! 16:14 Sei ace di Bellucci, la bellezza di 31 vincenti mal contati dall’ATP e un rivale oggettivamente sotto le aspettative, ma non è un problema del mancino di Busto, che giunge al 2° turno per la prima volta in carriera e sfiderà Tomas Martin Etcheverry! 16:12 BELLUCCI b. Burruchaga 6-4, 6-4! La vittoria più bella della carriera del lombardo che è al secondo turno a Roma! 40-15 Via la risposta.🔗 Leggi su Oasport.it

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