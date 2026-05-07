Inizia a Roma la partecipazione di Andrea Pellegrino agli Internazionali di tennis, un torneo che si svolge su due settimane. Nei primi giorni, l’atmosfera si concentra sulle sfide tra alcuni tra i più forti tennisti a livello mondiale. Le partite si disputano in un contesto che si sviluppa progressivamente, creando un clima di attesa e tensione tra gli appassionati e gli sportivi presenti.

I primi giorni di un torneo di due settimane come ormai sono diventati gli Internazionali di tennis Roma vivono in un microcosmo ancora più ristretto dentro al meccanismo che si mette in movimento via via che iniziano le sfide tra i migliori del mondo. Questi giorni di qualificazioni che servono a creare il Main Draw sono un limbo di arene prese d’assalto dalle scolaresche, palchi ancora da montare e l’aria umida pesante per l’attesa dello spettacolo che arriverà nella prossima settimana. Ma sono anche il teatro di alcune delle favole più belle del tennis, come quella di Andrea Pellegrino che a 29 anni è finalmente riuscito ad accedere al tabellone principale di Roma dopo aver sconfitto lo spagnolo Landaluce (6-3; 2-6; 6-2).🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La prima volta di Andrea Pellegrino a Roma

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