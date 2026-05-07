la presidenza imperiale di trump e il progetto per smontare lo stato americano

Nel 2024, negli Stati Uniti si apre un nuovo capitolo politico con il ritorno alla presidenza di Donald Trump. Dopo aver già ricoperto questa carica, si prospetta un nuovo mandato che potrebbe influenzare le linee guida dell’amministrazione federale. La campagna elettorale è in corso e le elezioni si avvicinano, portando con sé discussioni sulla direzione futura del paese e sulle possibili modifiche alle strutture statali.

Il 2024, il nostro ultimo anno negli Stati Uniti, è anche quello del ritorno al potere di Donald Trump. Un Trump molto diverso da quello del primo mandato presidenziale. L’illusione di riavere alla Casa Bianca un The Donald già visto, prepotente, prevaricatore, dal linguaggio minaccioso, ma poco efficace nell’azione di governo per la sua incompetenza e per l’incapacità di concentrarsi su un obiettivo e perseguirlo con costanza e determinazione, è molto diffusa. Anche tra gente che lo conosce bene. A New York capita spesso di sentir dire, anche da veterani della politica e della finanza: “Farà danni, ma non fino al punto da mettere in pericolo la democrazia americana, una costruzione solida, sopravvissuta a crisi ben più gravi”.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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