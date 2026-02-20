Piscinola | sorpreso a smontare un’auto rubata Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

A Piscinola, un uomo di 46 anni è stato colto in flagrante mentre smontava un’auto rubata. La Polizia di Stato ha trovato sul posto attrezzi da scasso e borsoni pieni di chiavi alterate, pronti per essere usati. L’uomo stava lavorando con calma, cercando di disfarsi di alcuni pezzi, quando gli agenti sono intervenuti. La scena si è svolta davanti agli occhi dei residenti, sorpresi dall’attività sospetta. La polizia ha deciso di arrestarlo sul posto, portandolo in commissariato per ulteriori accertamenti.

Arrestato a Napoli un 46enne mentre smontava pezzi di un'auto rubata: rinvenuti strumenti da scasso e borsoni con chiavi alterate. Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne napoletano, con precedenti di polizia, anche spcifici, per ricettazione, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e, altresì, denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. In particolare, gli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via Luigi Incoronato, per la segnalazione di due persone che stavano armeggiando su di un'autovettura.