La presidente Patelli incontra le consigliere di parità della Provincia

La presidente della Provincia di Piacenza ha incontrato oggi le consigliere di parità effettiva e supplente, nominate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso la sede di Corso Garibaldi. L’incontro ha visto la partecipazione di Venera Tomarchio, consigliere di parità effettiva, ed Elena Gorini, consigliere di parità supplente. La riunione si è focalizzata sulla situazione locale e sui progetti in corso nel settore del lavoro e delle pari opportunità.

La presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli ha incontrato oggi, nella sede di Corso Garibaldi, la Consigliera di Parità effettiva Venera Tomarchio e la Consigliera di Parità supplente Elena Gorini (nominate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Ministeriale n.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate La neo direttrice del distretto sanitario di Parma incontra il presidente della ProvinciaI temi della sanità del distretto di Parma sono stati al centro dell’incontro a Palazzo Giordani tra il presidente della Provincia di Parma... La consulta degli studenti incontra il nuovo presidente della ProvinciaIl presidente della Provincia Federico Carnevale ha incontrato la Consulta Provinciale degli Studenti in vista anche del 9 maggio a Ventotene.