La neo direttrice del distretto sanitario di Parma incontra il presidente della Provincia

La neo direttrice del distretto sanitario di Parma, in carica dal 9 febbraio, ha incontrato il presidente della Provincia di Parma a Palazzo Giordani. Durante l’incontro si sono discussi i temi relativi alla sanità del distretto. La riunione ha coinvolto le due figure istituzionali per affrontare questioni legate alla gestione sanitaria locale.

I temi della sanità del distretto di Parma sono stati al centro dell'incontro a Palazzo Giordani tra il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda e la neo direttrice del distretto Maria Teresa Guarnieri, in carica dallo scorso 9 febbraio.Si è parlato delle politiche sanitarie per il.