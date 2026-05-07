la polifonia americana il missisipi in valchiavenna

Il 14 maggio, Piuro ospiterà i University of Mississippi Concert Singers, una delle formazioni corali più rinomate degli Stati Uniti. La serata rappresenta un evento di portata internazionale, che porterà nel territorio un esempio di musica corale di alto livello. La presenza del coro statunitense arricchirà il calendario culturale locale con un appuntamento che coinvolgerà diversi appassionati di musica e non solo.

Una data da segnare sul calendario. Piuro si prepara a vivere una serata di respiro internazionale. Il prossimo 14 maggio, il territorio accoglierà gli University of Mississippi Concert Singers, una delle formazioni corali accademiche più prestigiose degli Stati Uniti. L’evento, nato dalla stretta collaborazione tra USCI Sondrio e Chorus Inside Lombardia, segna un momento di forte interscambio culturale, portando tra le nostre montagne l’energia e la precisione della tradizione vocale d’oltreoceano. Sotto la guida del maestro Donald Trott, il coro proporrà un programma studiato per emozionare e coinvolgere: un percorso che si snoda tra la purezza della polifonia classica e la forza spirituale e ritmica degli Spirituals americani, genere in cui l’ensemble esprime tutta la sua carica interpretativa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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