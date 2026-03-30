Il Forlì si è qualificato per la finale playoff di calcio a 5 dopo aver battuto il Futsal Gatteo con il punteggio di 3-1 davanti ai propri tifosi. La semifinale si è conclusa con una vittoria meritata, in una partita che ha visto entrambe le squadre impegnate in un incontro intenso e ricco di emozioni. Ora il team affronterà il Parma nella finalissima per la conquista della promozione in serie B.

La finale playoff è già fissata per sabato 11 aprile, dopo la pausa pasquale, e si giocherà ancora a Forlì, che potrà contare sul fattore campo Una battaglia vera, di quelle che pesano. Il Forlì conquista con merito l’accesso alla finale playoff superando il Futsal Gatteo per 3-1 davanti al proprio pubblico, al termine di una semifinale intensa e ricca di emozioni. Quella disputata a Forlì era la quarta sfida stagionale tra le due squadre: nei tre precedenti era stato il Gatteo ad avere la meglio in due occasioni, contro una vittoria dei biancorossi. Ma nella gara che vale una stagione è il Forlì a spuntarla, dimostrando solidità, carattere e maggiore lucidità nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Calcio a 5, il Forlì vola in finale playoff: sfiderà il Parma per continuare a sognare la serie B

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