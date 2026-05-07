La Piadineria apre un nuovo ristorante a Parma

Una catena di ristoranti specializzata in piadine ha aperto un nuovo punto vendita a Parma, segnando un ulteriore passo nel suo sviluppo in Emilia Romagna. L’apertura si inserisce nella strategia di espansione dell’azienda, che negli ultimi mesi ha portato all’assunzione di nuovo personale e all’apertura di altri locali nella regione. La nuova sede si trova in una zona centrale della città e offre un’ampia scelta di piadine e prodotti correlati.

Prosegue il percorso di crescita de La Piadineria in Emilia Romagna, dove l’azienda continua a investire portando sviluppo e nuove opportunità occupazionali sul territorio. In questo contesto si inserisce l’inaugurazione del nuovo ristorante aParma, in via Emilia Ovest 97, aperto nei giorni.🔗 Leggi su Parmatoday.it [CASO STUDIO] Trattoria Masticabrodo a Parma Notizie correlate Leggi anche: La Piadineria apre a Lecce con “La Notte della Piadanza” Leggi anche: PizzAut apre un nuovo ristorante Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dal cuore di Modena alla Riviera, gnocco e tigelle lanciano la sfida alla piadina; Oriocenter, il 2026 apre nel segno dei big brand: da VeraLab a Kway; Antonio Gizzi, Direttore Generale – DalterFood; A mezz’ora da Monza c’è il centro commerciale che sta conquistando tutti (con un evento speciale stasera). La Piadineria apre un nuovo ristorante a ParmaProsegue il percorso di crescita de La Piadineria in Emilia Romagna, dove l’azienda continua a investire portando sviluppo e nuove opportunità occupazionali sul territorio. In questo contesto si ... parmatoday.it Mirna Ventrucci. Vasco Rossi · Eh...Già (Album Mastering). Era il 27 aprile 2005 La mia pazza idea di aprire una piadineria (almeno così dicevano tutti) Sono trascorsi 21 anni.... E siamo ancora qua!!! Eh già!!! Grazie ad ognuno di voi... - facebook.com facebook