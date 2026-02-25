PizzAut apre un nuovo ristorante per offrire opportunità di lavoro a persone autistiche. La decisione nasce dal successo delle due pizzerie già attive, una a Cassina de’ Pecchi e l’altra a Monza, dove l’apertura ha attirato l’attenzione di pubblico e media. Questa terza sede si trova in una zona strategica, con l’obiettivo di coinvolgere ancora più clienti e creare un ambiente inclusivo. La nuova pizzeria inizia ora a servire i clienti della zona.

PizzAut apre una nuova pizzeria. Adesso è ufficiale: dopo quella di Cassina de’ Pecchi e quella di Monza (che ha visto all’inaugurazione persino il presidente della Repubblica Sergio Mattarella) la prima pizzeria in Italia gestita da persone autistiche adesso fa il tris. Ad annunciarlo è stato Nico Acampora, il fondatore di questo progetto che sta facendo storia non solo in Italia. E lo fa con un post sui social. Perché, dietro all’apertura di un nuovo ristorante che offrirà un lavoro e autonomia alle persone autistiche, c’è in realtà una promessa. Una promessa tra Nico Acampora e la moglie Stefania. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

