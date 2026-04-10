La Piadineria apre a Lecce con La Notte della Piadanza

Sabato 11 aprile si è svolta l’inaugurazione del primo ristorante de La Piadineria a Lecce, situato in Piazza Sant’Oronzo 45. L’apertura ha coinciso con l’evento intitolato “La Notte della Piadanza”, che ha coinvolto il pubblico locale. La catena di fast casual food, considerata tra le più grandi in Italia, ha deciso di portare il suo concept nella città salentina, offrendo un nuovo punto di riferimento per gli amanti delle piadine.

LECCE - La Piadineria festeggia il suo arrivo in Salento. Sabato 11 aprile, la più importante insegna italiana di fast casual food inaugura ufficialmente il suo primo ristorante nell’area, in Piazza Sant’Oronzo 45 a Lecce, con un evento aperto al pubblico pensato per coinvolgere i leccesi tutto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Un simbolo del Conero. Addio alla storica fondatrice della piadineria "Da Rina"Un luogo semplice ed accogliente, posto all’ombra del Monte Conero, in cui fermarsi, dimenticare l’orologio, respirare aria pulita e mangiare una... Lecce, capitan Falcone mette nel mirino la quarta salvezza consecutiva in serie A con la maglia del LecceÈ rimasto al Lecce con un sogno nel cassetto: centrare la quarta salvezza di fila in serie A con la squadra giallorossa. Temi più discussi: La Piadineria arriva a Lecce: inaugurazione tra pizzica, gusto e Notte della Piadanza; APRE A LECCE UN NUOVO RISTORANTE LA PIADINERIA; Lecce, sabato 11 aprile 'La Notte della Piadanza'. Lecce, sabato 11 aprile 'La Notte della Piadanza'LECCE - La Piadineria festeggia il suo arrivo in Salento. Sabato 11 aprile, la più importante insegna italiana di fast casual food inaugura ufficialmente il suo primo ristorante nell’area, in Piazza ... giornaledipuglia.com La Piadineria arriva a Lecce, inaugurazione sabato 11 aprileLECCE - La Piadineria arriva a Lecce: l’arrivo in città segna un nuovo capitolo nella storia della più grande catena italiana della ristorazione veloce, che La Piadineria ha scelto di celebrare con ... giornaledipuglia.com