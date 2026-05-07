La perturbazione si allontana da Bergamo | ultime piogge poi rispunta il sole

Dopo i temporali di mercoledì, la perturbazione di maltempo si sta spostando fuori dalla zona di Bergamo. Le ultime piogge stanno calando, lasciando spazio a un miglioramento del cielo. Nei prossimi giorni, il sole dovrebbe tornare a splendere, mentre le precipitazioni diminuiscono. La situazione meteorologica sta lentamente tornando alla normalità nella regione.

Dopo i temporali di mercoledì, la perturbazione di maltempo si sta allontanando dal territorio orobico. Marco Tarantola del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica La circolazione depressionaria responsabile del maltempo di martedì e mercoledì si allontana verso est, aprendo una fase di progressivo miglioramento già dal pomeriggio di giovedì. Tra venerdì e sabato una temporanea rimonta della pressione garantirà condizioni di prevalente stabilità sulla pianura, con residua instabilità pomeridiana sui rilievi alpini e prealpini orientali.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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