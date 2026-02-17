Milan le ultime da Allegri verso il Como Si allontana definitivamente Vlahovic? Torna di moda un pallino

Il Milan si prepara alla partita contro il Como, mentre Allegri valuta le scelte di formazione per la sfida di domenica. Nel frattempo, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Vlahovic possa lasciare il club, con alcune fonti che indicano un suo possibile allontanamento già nei prossimi giorni. Il club continua a sondare il mercato in cerca di un attaccante esperto per la prossima stagione, e tra i nomi circolati spunta nuovamente quello di un vecchio obiettivo di lunga data.

Nella giornata di oggi, martedì 17 febbraio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti vista l'imminente sfida col Como di Cesc Fabregas in programma domani sera. A proposito, il tecnico rossonero ha presentato la gara in conferenza stampa. Non solo campo però, con diverse notizie di mercato sull'attacco rossonero in vista della prossima stagione. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA In tarda mattina, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa dal centro sportivo di Milanello la gara contro il Como di Cesc Fabregas, valida per il recupero della 24^ giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: Saelemaekers torna in gruppo! Le ultime verso la sfida col ComoIl centrocampista del Milan, Alexis Saelemaekers, si è unito alla squadra durante l’allenamento di oggi a Milanello, dopo un periodo di assenza a causa di un infortunio.

