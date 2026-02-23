Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca | trionfo per lo storico gruppo di cartapestai
Il gruppo di cartapestai “Quelli che il Macello” di Corsano ha vinto il trofeo della quarantaduesima edizione del Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca, grazie alla creatività delle loro maschere. La vittoria deriva dall’abilità nel realizzare figure dettagliate e colorate, che hanno conquistato la giuria e il pubblico. La competizione ha coinvolto numerosi artisti locali, portando in strada un grande entusiasmo. La premiazione si è svolta nel centro del paese, attirando molti spettatori.
Vince la quarantaduesima edizione della manifestazione “Quelli che il Macello” guidato dal capo-carrista Carlo Morrone con “Pandora: la speranza tra le ombre” CORSANO - Il gruppo “Quelli che il Macello” di Corsano, guidato dal capo-carrista Carlo Morrone, si aggiudica il trofeo della quarantaduesima edizione del “Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca”. Lo storico gruppo di cartapestai ha trionfato con il carro intitolato “Pandora: la speranza tra le ombre”. A convincere i giurati sono state non solo le qualità artistiche, con la fattura dei lupi tra le fiamme, ma anche i movimenti meccanici interni al grande carro allegorico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
