Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca | trionfo per lo storico gruppo di cartapestai

Il gruppo di cartapestai “Quelli che il Macello” di Corsano ha vinto il trofeo della quarantaduesima edizione del Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca, grazie alla creatività delle loro maschere. La vittoria deriva dall’abilità nel realizzare figure dettagliate e colorate, che hanno conquistato la giuria e il pubblico. La competizione ha coinvolto numerosi artisti locali, portando in strada un grande entusiasmo. La premiazione si è svolta nel centro del paese, attirando molti spettatori.