Fino a 15 18°C il clima primaverile dominerà la scena meteorologica di Torino | le previsioni del tempo

Il miglioramento del tempo a Torino si deve all’arrivo di un anticiclone che porta temperature tra 15 e 18°C. Questo cambiamento climatico si concretizza nel fine settimana del 21 e 22 febbraio, quando il cielo si farà più sereno e il sole splenderà più a lungo. Dopo giorni di maltempo e nevicate a bassa quota, le condizioni meteo si stabilizzano, lasciando spazio a giornate più miti. Le previsioni indicano che il clima primaverile continuerà a dominare nella zona per alcuni giorni.

Nel fine settimana del 21 e 22 febbraio i valori massimi potrebbero toccare i 1718°C, grazie anche a moderati venti di favonio Via la giacca pesante e spazio ai vestiti più leggeri dal fine settimana del 21 e 22 febbraio. Dopo la fase di maltempo, che ha visto il ritorno della neve anche a bassa quota sul comparto meridionale della regione, l’anticiclone tornerà finalmente a interessare il Nord Italia, portando condizioni di tempo stabile e clima dal sapore primaverile. A partire da venerdì 20 febbraio e almeno fino metà della prossima settimana, il Piemonte sarà caratterizzato dal clima primaverile con ampi spazi soleggiati, salvo qualche velatura di passaggio e il rischio di locali foschie o nebbie in formazione nottetempo e al primo mattino sulle pianure, specie centro-orientali.🔗 Leggi su Torinotoday.it

