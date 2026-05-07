La partita che ha candidato Kvaratskhelia al Pallone d' Oro

Durante una partita di calcio, al 33’ il portiere della squadra avversaria è stato costretto a intervenire con una parata di alto livello per evitare che il risultato cambiasse. La partita ha contribuito a mettere in luce le prestazioni di un calciatore che, grazie al suo coinvolgimento, è stato candidato al Pallone d’Oro. La partita si è svolta in un clima di elevato ritmo e intensità, con occasioni da rete per entrambe le squadre.

Al 33’ Manuel Neuer deve già ricorrere a una delle sue parate migliori per evitare che la partita finisca. Il PSG da calcio piazzato mette una palla lunga sul secondo palo dove Joao Neves per qualche ragione riesce sempre a nascondersi senza che nessuno se ne accorga. Il portoghese, con quel capoccione, indirizza il colpo di testa sul secondo palo ma Neuer per l’appunto riesce a sfiorarla con la punta delle dita togliendolo dalla traiettoria di corsa di Marquinhos e Kvaratskhelia che alle sue spalle già si stavano leccando i baffi per spingerlo in porta. Di Bayern Monaco-PSG abbiamo parlato anche in Che Partita Hai Visto, il podcast dedicato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana.🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La partita che ha candidato Kvaratskhelia al Pallone d'Oro TITANS CLASH ADVANCES BAYERN-ARSENAL-PSG&ATHLETICO INTO SEMIS [MATCH HIGHLIGHTS] #ucl2026 #lookman Notizie correlate Kvaratskhelia da Pallone d’Oro, ora 75 milioni sembrano pochi: il Napoli lo ha “regalato” al PSG?L’ennesima prestazione monstre, di quello che sembra destinato a diventare un futuro Pallone d’Oro. Psg-Bayern finisce 5-4, come in Villa Comunale. Kvaratskhelia punta al Pallone d’oro?Possiamo dire che Psg-Bayern è stata una partita da Villa Comunale? Non vorremmo trovarci sul registro degli indagati per vilipendio all’idea di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Champions League, Condò: 'Kvaratskhelia è il più forte passato da Napoli dopo Maradona'. Video; Momenti Priceless della Settimana: brillano Khvicha Kvaratskhelia, Michael Olise, Julián Alvarez e Luis Enrique; Paris Saint-Germain-Bayern Monaco, il futuro del calcio; Psg, Kvaratskhelia: Bayern squadra fantastica, ma noi capaci di tutto. Bayern Monaco PSG, la partita di Kvaratskhelia: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccanteKhvicha Kvaratskhelia è senza alcun dubbio tra le stelle di questa edizione 2025/26 della Champions League. Dopo aver brillato nella semifinale d’andata vinta dal PSG grazie anche ad una sua doppietta ... calcionews24.com Kvaratskhelia resta umile dopo le magie in Champions League: Se non corro finisco in panchinaKvicha Kvaratskhelia sta dipingendo calcio in Champions League. Il georgiano determinante per il PSG, però, resta con i piedi per terra: Ci sacrifichiamo per la squadra. Il Paris Saint Germain è un ... fanpage.it Gli incroci del calciomercato: un anno prima che arrivasse al Napoli, Kvaratskhelia era nel mirino del Borussia Dortmund. L’affare non si fece, facilitato invece l’anno dopo dai problemi economici per la guerra in Ucraina. Ma chi scelse il Dortmund l’anno prima x.com Kvicha Kvaratskhelia sta dipingendo calcio in Champions League. Il georgiano determinante per il PSG, però, resta con i piedi per terra. Le sue parole: https://fanpa.ge/LutgA - facebook.com facebook