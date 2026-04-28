La partita tra Psg e Bayern si è conclusa con un punteggio di 5-4. La sfida si è svolta in un clima di grande intensità, con numerosi goal e azioni spettacolari. Tra i protagonisti della serata c’è stato anche un giocatore che ha suscitato l’interesse per il suo possibile futuro nel calcio e il suo obiettivo di ottenere il Pallone d’Oro. La partita ha attirato l’attenzione per l’alto livello di gioco mostrato da entrambe le squadre.

Possiamo dire che Psg-Bayern è stata una partita da Villa Comunale? Non vorremmo trovarci sul registro degli indagati per vilipendio all’idea di calcio imperante. Che peraltro non ammette opposizione, come ogni ideologia totalitaria che si rispetti. Ma come cantavano i 99 Posse, “non ci avrete mai come volete voi”. E per noi una partita con nove gol, è una partita in cui più di qualcosa non ha funzionato. Spettacolare certo ma con fasi difensive molto annacquate diciamo. Meglio di Milan-Juve, ovviamente. Come ha detto Carlo Ancelotti in una recente intervista al Giornale (intervista che è girata pochissimo, subito dimenticata, del resto chi vuoi che sia mai Ancelotti): “Ho visto partite con molti gol, Atletico Madrid-Barcellona e Bayern-Real Madrid hanno offerto momenti esaltanti per i tifosi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Psg-Bayern finisce 5-4, come in Villa Comunale. Kvaratskhelia punta al Pallone d’oro?

Notizie correlate

Kvaratskhelia da Pallone d’Oro, ora 75 milioni sembrano pochi: il Napoli lo ha “regalato” al PSG?L’ennesima prestazione monstre, di quello che sembra destinato a diventare un futuro Pallone d’Oro.

Kvaratskhelia al PSG: il progetto sportivo convince piùKhvicha Kvaratskhelia ha confermato l’approdo al Paris Saint-Germain, trasformando una carriera già di successo in un nuovo capitolo parigino.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Garanzia Bremer. Un super McKennie. E Conceiçao vola; Come finirà Como-Napoli? Il pronostico di Cruciani, Zazzaroni e Sabatini; Pronostici calcio oggi: dritte, variazioni, multiple e analisi Blab Index by #Pasto22. Quote, comparazione, exchange.

PSG-Bayern Monaco 5-4 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Dembele e Kvara scatenati, Upamecano e Diaz la riapronoLa diretta live di PSG-Bayern Monaco di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Psg-Bayern Monaco, il risultato in diretta LIVEIl Bayern Monaco ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite contro il PSG in Champions League, inclusa la pià recente in questa stagione (2-1 lo scorso novembre); tuttavia, questa è già la più lung ... sport.sky.it

Psg-Bayern finisce 5-4, come in Villa Comunale. Kvaratskhelia punta al Pallone d’oro Partita spettacolare ma non vorremmo trovarci sul registro degli indagati per vilipendio all'idea di calcio imperante. C'è Kvara che mette tutti d'accordo, un marziano che abbi - facebook.com facebook

5 - PSG-Bayern Monaco è la prima semifinale di UEFA #ChampionsLeague in cui sono stati segnati cinque gol nel primo tempo. Show. x.com