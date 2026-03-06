Incontro sul sindaco Giorgio La Pira nella Canonica di San Biagio

Domenica 8 marzo, alle 16.30, nella Canonica di San Biagio si terrà il secondo incontro del “Progetto Cittadinanza 3”. L’evento è organizzato in collaborazione con le autorità locali e prevede un confronto pubblico con il sindaco Giorgio La Pira. La partecipazione è aperta a tutti e l’iniziativa mira a coinvolgere i cittadini nelle discussioni sulla comunità.

La Canonica di San Biagio si prepara ad ospitare – domenica 8 marzo a partire dalle 16.30 – il secondo appuntamento del "Progetto Cittadinanza 3.0" che vedrà come figura al centro dell'attenzione il "sindaco santo" di Firenze Giorgio La Pira. L'incontro, che vede la compartecipazione di tre realtà del territorio – la Parrocchia di Montepulciano, l'Azione Cattolica diocesana e l'Ufficio per la pastorale sociale e il lavoro della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza – vedrà anche la presenza del cardinale arcivescovo Augusto Paolo Lojudice. Ospite speciale del pomeriggio di domenica 8 marzo sarà don Bruno Bignami – direttore dell'ufficio...