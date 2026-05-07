La nuova targa di Santa Grania Il dono di George Rapier III

A Capraia Fiorentina, la comunità ha festeggiato Santa Grania con una cerimonia che ha visto la presentazione di una riproduzione della storica targa in porfido dedicata alla patrona dei bambini. Il dono, donato da un benefattore locale, ha suscitato grande entusiasmo tra i presenti, che hanno partecipato alla celebrazione con momenti di commozione e riconoscenza. La targa rappresenta un reperto di grande valore storico e simbolico per il paese.

Festa grande e un dono straordinario per la patrona dei bambini di Capraia Fiorentina. La comunità ha celebrato Santa Grania con una riproduzione della storica targa in porfido a restituire alla giovane martire un pezzo della sua storia millenaria. Solennità e partecipazione per la festa della Vergine e Martire Cristiana, figura venerata dalla comunità locale da oltre tre secoli e tradizionalmente invocata come protettrice dei bambini in pericolo di vita. Le celebrazioni di quest’anno hanno assunto un significato particolare: sotto le spoglie mortali della Santa è stata ricollocata una fedele riproduzione della targa in porfido che originariamente accompagnava la lapide tombale nella catacomba romana, da cui il corpo fu prelevato nel settembre del 1646 per volontà di Papa Innocenzo X.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova targa di Santa Grania. Il dono di George Rapier III Notizie correlate Terni, la settimana Santa: “La morte e resurrezione di Gesù vengono dati come dono per vivere in pace” IL PROGRAMMAIl vescovo Soddu: “Il sepolcro del Signore sia il luogo di incontro per un mondo rinnovato, di pace per tutte le vittime della violenza” Una... Settimana Santa, l'olio di Capaci per la Messa Crismale: dono della Polizia al vescovo CorazzaL’olio è destinato alle Diocesi italiane per essere consacrato durante la Messa Crismale della Settimana Santa e utilizzato come olio santo nel corso... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La nuova targa di Santa Grania. Il dono di George Rapier III; Capraia Fiorentina celebra Santa Grania: inaugurata la riproduzione della targa storica; capraia santa granaia 2. Capraia Fiorentina celebra Santa Grania: inaugurata la riproduzione della targa storicaCapraia Fiorentina ha celebrato con solennità e partecipazione la festa di Santa Grania, Vergine e Martire Cristiana, figura venerata dalla comunità ... gonews.it Il consigliere comunale Giovanni Gonfia ha partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Signa alla tradizionale Festa di Santa Grania, nel comune di Capraia e Limite, testimoniando la vicinanza e la collaborazione tra i nostri territori - facebook.com facebook