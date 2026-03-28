Terni la settimana Santa | La morte e resurrezione di Gesù vengono dati come dono per vivere in pace IL PROGRAMMA

A Terni si svolge una settimana Santa dedicata alla celebrazione della passione e morte di Gesù, con l’intento di rafforzare la comunione tra i membri della comunità ecclesiale. Il programma prevede diverse iniziative volte a condividere e ricordare il sacrificio di Cristo, con l’obiettivo di vivere la fede in modo condiviso e partecipato.

Il vescovo Soddu: “Il sepolcro del Signore sia il luogo di incontro per un mondo rinnovato, di pace per tutte le vittime della violenza” Una settimana Santa nel segno della comunione ecclesiale con l’obiettivo di condividere la passione e morte di Cristo. Con la celebrazione della Domenica delle Palme, che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, hanno inizio le liturgie pasquali. Il programma prevede una serie di appuntamenti che riportiamo di seguito. Il vescovo Francesco Antonio Soddu ha dichiarato in merito: “La celebrazione della Resurrezione di Cristo deve essere anche la nostra resurrezione. La morte e resurrezione ci vengono dati come dono per vivere in pace, e poter accogliere questo grande dono. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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