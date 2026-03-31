Durante la Settimana Santa, un rappresentante della polizia ha consegnato al vescovo una bottiglia di olio proveniente dal Giardino della Memoria di Capaci, come dono per la Messa Crismale. La consegna è avvenuta alla presenza del vicario e del rappresentante delle forze dell’ordine.

L’olio è destinato alle Diocesi italiane per essere consacrato durante la Messa Crismale della Settimana Santa e utilizzato come olio santo nel corso dell’anno liturgico Il questore Claudio Mastromattei, accompagnato dal vicario Silvia Gentilini, ha consegnato al vescovo Livio Corazza una boccetta contenente olio proveniente dal Giardino della Memoria di Capaci. L’iniziativa si inserisce nel percorso di commemorazione delle vittime della mafia, in vista del 34esimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, e rappresenta un segno concreto di memoria e impegno civile. Il Giardino della Memoria sorge nel luogo dell’attentato del 23 maggio 1992 ed è curato dall’Associazione Quarto Savona 15, fondata da Tina Montinaro, vedova del capo scorta del giudice Giovanni Falcone. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Settimana Santa, l'olio di Capaci per la Messa Crismale: dono della Polizia al vescovo Corazza

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