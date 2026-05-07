Una nota che potrebbe confermare l’ipotesi del suicidio di Epstein è stata resa nota di recente. Secondo quanto riferito dal suo compagno di cella, l’aveva trovata nel 2019, ma la sua pubblicazione è avvenuta solo ora. La comunicazione si inserisce in un quadro di ricostruzioni e dichiarazioni che circolano da tempo sulla morte dell’imprenditore.

Il suo compagno di cella dice di averla trovata nel 2019 ma è stata resa pubblica solo ora: non è certo l'abbia scritta Epstein Mercoledì un giudice federale negli Stati Uniti ha reso pubblica una nota che, secondo l’ex compagno di cella, avrebbe scritto Jeffrey Epstein prima di suicidarsi. Epstein era l’influente consulente finanziario al centro di un grosso scandalo di sfruttamento sessuale, morto in carcere nell’agosto del 2019. I medici legali stabilirono che fu un suicidio, ma fin dall’inizio si diffusero teorie alternative, a causa di una serie di circostanze difficili da qualificare come prove della tesi dell’omicidio o semplici coincidenze.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La nota che rafforzerebbe la tesi del suicidio di Jeffrey Epstein

La strana Morte di Jeffrey Epstein

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